أبرزها "ساعات الأهلي".. البرلمان يناقش 54 طلب إحاطة لوزير الشباب

كتبت - ميرا إبراهيم:

يناقش أعضاء مجلس النواب، الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، 54 طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من بينها إشكاليات تلقي النادي الأهلي "هدايا وساعات وأموال بالمخالفه لقانون الرياضة".

وتضمنت قائمة الطلبات 35 طلب إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة عن عدم إنشاء مراكز الشباب ببعض المناطق بالمحافظات، فضلًا عن عدم تطوير القائم منها وعدم القيام بدورها في احتواء طاقات الشباب.

كما تضمنت 5 طلبات إحاطة عن عدم تطوير العديد من الملاعب والاستادات، و3 طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن عدم توافر ملاعب رياضية للشباب، خاصة بعد حملة إزالة الملاعب الخماسية وضرورة استغلال الأراضي الواقعة تحت خطوط الضغط العالي لإقامة ملاعب مفتوحة، طلبات إحاطة عن عدم تثبيت العاملين بالشباب والرياضة.

وتتضمن الطلبات، طلب مناقشة عامة مقدم من رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها وسؤال وطلب مناقشة عامة عن دعم الألعاب الفردية والجماعية بخلاف كرة القدم.

كما تضمنت سؤالًا مقدمًا من أنيسة حسونة، عن كيفية استعداد الوزارة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، وطلبا مناقشة عامة مقدمان من العضو فتحي ندا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية بالمدارس والجامعات، ورضا البلتاجي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها.