الصحفيين: إعادة فتح الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير

كتب مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين، إعادة فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج بداية من غدٍ الأربعاء، وحتى نهاية الشهر الجاري بدون غرامة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، اعتمد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين ونتيجة المشتغلين.

كذلك قرر المجلس الموافقة على سداد 4 ملايين و٣٦٧ ألف جنيه؛ قيمة القسط الأول للأرض المخصصة لإنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر.