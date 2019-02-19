وزيرة الهجرة: ملتقى "أولادنا" يؤكد أن مصر تحتضن كل الجنسيات والديانات

كتب - أسامة عبدالكريم:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة في انعقاده الثالث يؤكد أن مصر تحتضن كل الجنسيات والديانات وتوفر لهم اﻷمن واﻷمان.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الثلاثاء خلال احتفالية (إحياء الجذور) في دار الأوبرا، والتي تنظمها الوزارة بمشاركة الجاليات من دول (أرمينيا وقبرص واليونان) ضمن ملتقى (أولادنا)، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتورة سهير عبد القادر المسؤولة عن الملتقى والدكتورة عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة وسفراء الدول المشاركة.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا فنيًا لمجموعة من ذوي القدرات الخاصة المنتمين لمؤسسة (أولادنا) من خلال غناء عدد من الأغنيات، وتقديم فقرات بيانو، فضلا عن غناء أحد المواهب المصرية الشابة واحدة من أجمل الأغنيات اليونانية، كما تضمنت فقرة فنية فلكلورية من فن الزوربا والتانجو من اليونان بمشاركة تلاميذ المدرسة العبيدية اليونانية بالقاهرة، تلتها فقرات استعراضية أرمينية قدمتها الجالية الأرمينية في مصر.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد شاركت الجمعة الماضية في فعاليات افتتاح ملتقى (أولادنا) لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي، وبحضور وزراء التضامن والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ونخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن وغيرهم.

يذكر أن الملتقى تقيمه مؤسسة (أولادنا) لفنون ذوي القدرات الخاصة وتستمر فعالياته حتى 22 فبراير الجاري، بمشاركة 37 دولة من خلال فرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بالتعاون مع وزارات الهجرة والشباب والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، كما أن مبادرة (إحياء الجذور) أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانب اليوناني والقبرصي؛ للاحتفاء بجاليـتهما التي لا تزال تعيش بمصر.