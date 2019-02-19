مدير العلاقات العامة بالداخلية: الشرطة تدرك حجم التحديات التي تواجه الوطن

كتب- محمود مصطفى:

أعرب اللواء علاء الأحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، عن تقدير رجال الشرطة المصرية للدور التاريخي للأزهر في مواجهة التطرف، متمنيا المزيد من التوفيق لرجال الأزهر.

وقال الأحمدي خلال كلمته بالندوة التثقيفية التي عقدت صباح الثلاثاء بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمناسبة احتفال جامعة الأزهر بعيد الشرطة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، "سعداء بمشاركتكم لنا عيد الشرطة وهي ذكري خالدة في ضمير الوطن، ونحن نجتمع اليوم لنرى التلاحم المؤسسي بين مختلف فئات الشعب".

وتابع "نؤكد على إدراكنا الكامل بوزارة الداخلية لحجم التهديدات التي تواجه الوطن، ونسعى لتكريث الدور الاجتماعي للشرطة، ونواجه الاحتكار بمنافذ أمان، وعلى نحو مواز نقدم أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بمستشفيات الشرطة، وتقديم الأدوية بالمجان والمشاركة في حملة إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات ونطلق القوافل الطبية".

وأضاف: "نقدم هذه الرسالة بعقيدة راسخة، ونرجو التوفيق في الدنيا والثواب في الآخرة، تصديقا لقول نبينا "عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله".

واستطرد: "لتبقى مصر آمنة ولنمضي نحو الرخاء بحماية جيش وشرطة وشعب، مضيفا" أقدم الشكر وأتمنى للأزهر المزيد من التوفيق لنشر صحيح الدين".