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بدرجات الحرارة.. الأرصاد: شبورة صباحية والطقس شديد البرودة ليلا

06:33 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
بدرجات الحرارة.. الأرصاد: شبورة صباحية والطقس شديد البرودة ليلا

حالة الطقس

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كل الأنحاء والرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 08 17

الإسكندرية 07 17

بلطيم 10 18

مطروح 09 18

السلوم 07 16

سيوة 07 19

بورسعيد 12 17

دمياط 11 17

الزقازيق 10 19

الاسماعلية 07 19

السويس 08 19

العريش 09 18

رفح 08 17

رأس سدر 10 19

نخل 02 16

نويبع 15 19

طابا 14 17

كاترين 00 10

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 10 21

مرسى علم 12 20

الفيوم 08 18

بني سويف 08 19

المنيا 07 19

أسيوط 07 20

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 08 21

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 12 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22

حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة طقس الثلاثاء
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