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    "الأوقاف": البرُّ بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ خطبة الجمعة المقبلة

    09:21 م الإثنين 18 فبراير 2019
    "الأوقاف": البرُّ بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ خطبة الجمعة المقبلة

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بالمساجد التابعة لها بعنوان "البرُّ بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ".

    وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الاثنين، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15- 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

    وأكدت الوزارة اهتمام الإسلام والسنة النبوية الشريفة بحب الوطن والدفاع عنه والسعي لتقدمه.

    وتهتم الوزارة بنقل موضوع الخطبة بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة. ​

    وزارة الأوقاف المساجد السنة النبوية الشريفة ذوي الاحتياجات الخاصة

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