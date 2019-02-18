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    ضياء رشوان وعمرو الليثي يشاركان في عزاء والد زوجة إبراهيم عيسى

    09:20 م الإثنين 18 فبراير 2019
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    كتب– محمود مصطفى:
    تصوير- هاني رجب:

    توافد مسؤولون وإعلاميون على عزاء عبدالفتاح حسين والد زوجة الكاتب الصحفي والإعلامي ابراهيم عيسي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

    وحضر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفي والإعلامي عمرو الليثي، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

    وتوفي والد زوجة الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير ابراهيم عيسى، أول أمس السبت.

    إبراهيم عيسى ضياء رشوان عمرو الليثي 930393 المجلس القومي لحقوق الإنسان

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