قبل الحجز بساعات.. 10 معلومات عن مشروع "جنة" و9700 جنيه سعر المتر

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، اليوم الاثنين، بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترًا.

وقبل فتح باب الحجز بساعات ينشر "مصراوي"، 10 معلومات عن وحدات المشروع وطرق الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

1- عدد الوحدات المطروحة للحجز في المدينتين 2184 وحدة.

2- سعر المتر في وحدات القاهرة الجديدة 9700 جنيه و11250 جنيهًا في الشيخ زايد.

3- مساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا، تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا.

4- مقدم الحجز 100 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية.

5- تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

6- يتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور.

7- تقع وحدات القاهرة الجديدة منطقة أرض الجمعيات ويجري تنفيذ 8500 وحدة في تجمع واحد.

8- يوجد بالمشروع حمام سباحة ولاند سكيب ومنطقة خدمات تجارة وترفيهية وأمن وحراسة.

9- العمارات يوجد بها مصاعد كهربائية.

10- يتم استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) من خلال موقع الحجز.​​