"النيران التهمت 8 أدوار".. لقطات ترصد حريق عقار مدينة النور (فيديو)

كتب- محمد نصار:

نشب حريق هائل بالعقار رقم ١٠ في شارع أبوبكر الصديق بمدينة النور، حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، مساء الأحد، حيث التهم مبنى مكون من أرضي وسبعة أدوار فوقه، ما أدى إلى تفحم العقار بالكامل.

واحتوى المبنى على معرض سجاد باسم أحد المصانع الكبرى، وستة أدوار شقق سكنية كل دور شقتين، وتم إخلاء العقار من السكان، دون وقوع أية إصابات أو وفيات.

ودفعت الحماية المدينة بـ10 سيارات إطفاء، والسلم الهيدروليكي، وخزانين، وتم إخماد الحريق.

وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبه للمنطقة الشمالية محسن صلاح، ورئيس الحي هشام عبدالحميد، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.