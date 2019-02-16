السيسي: أوروبا تتأثر باستقرار المنطقة العربية

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجوار العربي الأوروبي هو حوار تاريخي، والمنطقة العربية تعتبر الشريك الأول لأوروبا.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: هناك قمة عربية أوروبية قريبة تشهدها مدينة شرم الشيخ، وأتصور مزيد من الحوار والتعاون في الموضوعات الاقتصادية وكافة الموضوعات الأخرى.

وأكد الرئيسي السيسي، أن هذه القمة ستكون خطوة مهمة في مسار تطوير العلاقات بين أوروبا والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه بكل التقدم الذي يشهده العالم في ظل تأثرنا ببعضنا البعض، فإن الاستقرار والأمن في المنطقة العربية تتأثر به أوروبا والعكس.

وتابع: "شوفنا إن عدم الاستقرار في بعض الدول العربية كان له تأثير كبير جدًا على الاستقرار في أوروبا، الهجرة غير الشرعية كان أحد أسبابها عدم الاستقرار في هذه الدول الأمر الذي أفرز عنها نزوح المواطنين في اتجاه أوروبا".

وأكد السيسي، أن المرحلة الحالية تحتاج مزيد من التنمسيق والحوار لإيجاد أرضية مشتركة أكثر من ذي قبل لمواجهة التحديات المختلفة وزيادة التعاون، وقمة شرم الشيخ بين أوروبا والدول العربية خطوة أساسية ومهمة جدًا.