أخبار متوقعة.. السيسي يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن

القاهرة- أ ش أ:

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، سيطرح فيها الرؤية المصرية للتوصل الى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ضمن أبرز الأحداث المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية:

ميونخ.. يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، سيطرح فيها الرؤية المصرية للتوصل الى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

القاهرة.. تجتمع اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس محمود الشريف لإعادة مناقشة قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية" الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى المجلس لإعادة مناقشته.

القاهرة.. يتوجه الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" والذي يقام خلال الفترة من 17-21 فبراير الحالي، وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض لعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية والتي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي.

القاهرة.. تنطلق فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية بمقر المحكمة الدستورية العليا ، لمناقشة استمرار تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية "الزميلة"، على أساس عرض المشاكل المختلفة في كل دولة، وتبادل المعارف والخبرات بصورة مستمرة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

أبوجا.. يتوجه الناخبون في نيجيريا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد ونائب له للرئيس خلال الأعوام الأربعة القادم من بين 78 مرشحا أبرزهم الرئيس الحالي محمد بخاري ومنافسه الرئيسي رجل الأعمال عتيق الله أبوبكر.

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