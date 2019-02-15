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    "البيئة" تعلن السيطرة على تلوث السولار في نهر النيل بسوهاج

    03:17 م الجمعة 15 فبراير 2019
    "البيئة" تعلن السيطرة على تلوث السولار في نهر النيل بسوهاج

    ارشيفية

    كتب - يوسف عفيفي:
    أعلنت وزارة البيئة السيطرة على تلوث السولار بنهر النيل في سوهاج، وعدم وصول التلوث إلى المسطح النهري بأسيوط.
    وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد شكلت لجنة لعمل مسح كامل للنهر بنطاق محافظة أسيوط؛ لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود تلوث، وتبين من المسح عدم وجود آثار للتلوث في نطاق المحافظة، كما تم عمل مسح كامل أيضا لمنطقة المراغة بسوهاج؛ للتأكد من انتهاء التلوث، وعدم ظهور أية آثار أخرى له.
    كانت غرفة العمليات المركزية بالوزارة قد تلقت بلاغا يفيد ظهور بقعة سولار بنهر النيل مجهولة المصدر أمام مأخذ محطة مياه بمدينة المراغة بمحافظة سوهاج.

    نهر النيل السولار سوهاج وزارة البيئة تلوث نهر النيل
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