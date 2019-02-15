"الثقافة" تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالإسكندرية

كتب - محمد عاطف:

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون المصرية، بمحافظة الإسكندرية يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة تقوم بتدريس نفس المناهج بنظيراتها فى القاهرة وذلك بقصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد التابع بملحقاته لوزارة الثقافة.

وأكدت وزيرة الثقافة أن القرار يهدف إلى فتح آفاق تعليمية جديدة واستيعاب الراغبين فى دراسة الفنون بشكل علمى متخصص، مشيرة إلى أن أكاديمية الفنون بالقاهرة تعد الوحيدة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وتعمل مناهجها على تخريج متخصصين أكاديميين يثرون ساحة الإبداع بإعتباره الوسيلة المثلى للارتقاء بالمجتمع وتنمية الوعى لبناء الإنسان.

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، إن قرار وزير الثقافة بإنشاء فرع الأكاديمية بمحافظة الإسكندرية جاء بعد الانتهاء من إعداد واستيفاء جميع مقومات بدء الدراسة به والذى يستقبل أبناء مدينة الثغر ومحافظات الدلتا.

يذكر أن أكاديمية الفنون تم تأسيسها عام 1969 وتعد جامعة لتعليم الفنون وتضم 7 معاهد عالية هى الفنون المسرحية، الكونسرفتوار، الباليه، السينما، الموسيقى العربية، النقد الفني والفنون الشعبية، الى جانب مدارس لمراحل التعليم المختلفة ( الابتدائي – الإعدادى – الثانوي – الفني )، كما تم مؤخرًا إنشاء مجموعة معاهد فنية جديدة لاستكمال المشروع العلمي والتعليم والفن هى وحدة إصدارات الفنون، المبنى المركزي لتعليم الفنون، المعهد العالي لفنون الطفل، المعهد العالي لفنون العمارة البيئية، المعهد العالي لفنون ودراسات الترميم، المستشفى الأكاديمى والإسكان الطلابي، البلاتوه السينمائي واستديو الفيديو ومعمل التصوير السينمائي.