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    لمخالفات مالية وإدارية.. وزير الزراعة يحيل مسئولين للنيابة

    05:18 م الخميس 14 فبراير 2019
    لمخالفات مالية وإدارية.. وزير الزراعة يحيل مسئولين للنيابة

    الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

    كتب- أحمد مسعد:

    أحال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من المسئولين بمستشفى الزراعيين إلى النيابة العامة والإدارية، وفقًا للمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقريري وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للمحاسبات.

    وحسب مصادر بالوزارة لمصراوي، قرر الوزير إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بالبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيقات.

    عزالدين أبوستيت مخالفات مالية مخالفات إدارية وزارة الزراعة إحالة للتحقيق

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