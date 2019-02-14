"العاملين بالمطابع الأميرية" تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشئون المطابع الأميرية، بالأصالة عن نفسها وجميع العاملين، موافقتها على التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

وتمنى أعضاء اللجنة في بيان لهم الخميس، لمصر المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان مجلس النواب وافق بأغلبية في جلسته، الخميس، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المصري.