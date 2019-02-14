  • عاجل:البرلمان يوافق على مبدأ التعديلات الدستورية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التعديلات الدستورية الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "العاملين بالمطابع الأميرية" تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية

    05:04 م الخميس 14 فبراير 2019
    "العاملين بالمطابع الأميرية" تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية

    المطابع الأميرية

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشئون المطابع الأميرية، بالأصالة عن نفسها وجميع العاملين، موافقتها على التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

    وتمنى أعضاء اللجنة في بيان لهم الخميس، لمصر المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

    كان مجلس النواب وافق بأغلبية في جلسته، الخميس، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المصري.

    اللجنة النقابية بالمطابع الأميرية

    المطابع الأميرية التعديلات الدستورية السيسي مجلس النواب

    الخبر التالى:

    السيسي يهنئ رئيسة ليتوانيا بيوم الاستقلال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان