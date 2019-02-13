"رقم طوارئ".. 5 نصائح لأصحاب مزارع الدواجن لتفادي الطقس السيئ

كتب- أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، عدة نصائح لمُربي الدواجن وأصحاب المزارع لتفادي سوء الطقس بعدما أعلنت هيئة الأرصاد تعرض البلاد لعاصفة ترابية بدءًا من غدٍ الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل.

وقال عطية في تصريحات لمصراوي، إن لابد من الحفاظ على درجات الحرارة للطيور سواء في النهار أو الليل عبر تطبيق نظام التدفئة، موضحا أن تذبذب درجات الحرارة وراء نفوق الطيور.

وطالب عطية، بضرورة تطبيق معايير الأمان الحيوي بشدة من تطهير أحواض المياه والغذاء للطائر، فضلاً عن عدم دخول غرباء على العنابر.

وأشار إلى أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات على أهبة الاستعداد لمساندة أصحاب المزارع، وخصصت رقم عاجل 19561 لتلقي الحالات الحرجة.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت تحصين ما يقرب من 5 ملايين طائر خلال الحملة القومية للتحصين ضد أنفلونزا الطيور في 8 يناير الماضي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة، أن "الفيروسات تنتشر خلال العواصف الترابية"، محذراً أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة من عدم إدخال كميات جديدة من الطيور على العنابر حتى لو كانت محصنة.

وأضاف السيد في تصريحات لمصراوي، أن "الفيروسات تعيد استكشاف نفسها خلال فترة العواصف وتنتشر إنفلونزا الطيور مع وجود الصقيع وانخفاض درجات الحرارة".

وشدد على ضرورة إضافة الفيتامينات الخاصة من أعراض الأنفلونزا للطيور في الماء والأعلاف لضمان مجابهة دخول أي فيروس إلى العنابر.