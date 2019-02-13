"الأعلى للإعلام" يطعن على حكم إلغاء حظر ظهور رئيس الزمالك

كتب - مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء قرار منع رئيس نادي الزمالك، من استضافته بوسائل الإعلام.

وأكد المجلس ، في بيان صدر بعد اجتماعه اليوم الأربعاء ، أنه سيواصل عمله الموكل إليه بموجب الدستور والقانون باعتباره السلطة المختصة بحماية حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام من الممارسات الضارة والشاذة التي تعرقل تمتع المجتمع بحقوقه الكاملة في هذه الحريات الأساسية، مع ضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها، وكذلك حماية القيم وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهة وبما يتوافق مع القيم والهوية الثقافية المصرية.

وأوضح المجلس أنه لم يصدر يوماً قراراً يحمل شبهة اعتداء على حق الرأي والتعبير منذ تأسيسه وحتى الآن، مؤكداً أنه سيظل متمسكاً بموقفه وفقاً للدستور والقانون.

كما أكد المجلس حرصه التام على اتخاذ الإجراءات المتاحة له طبقاً للقانون لمواجهة أي اعتداء على حقوق المجتمع وحريات المشاهدين والقراء في التمتع بإعلام حر ومستقل خالٍ من البذاءات والسفالات والألفاظ المتدنية والاتهامات المرسلة التي تنال من حرية الرأي.

وأشار المجلس إلى ما جاء به القانون 180 لسنة 2018 (مادة 62) بعدم جواز تأجير مساحات البث للغير إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من المجلس، ولهذا سوف تتعرض أي وسيلة إعلامية تخالف هذه المادة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على القواعد المنظمة لمنح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وآليات متابعة كافة الأعمال واعتماد النتائج وفقاً للمنهجية العلمية المتفق عليها، موضحا في هذا الصدد أنه شكل لجنة برئاسة اللواء الدكتور أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، وعضوية عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، وغيرهم لضمان الجدية والحيدة والموضوعية في بحوث المشاهدة .