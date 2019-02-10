تعرف على إجراءات وميعاد استلام "تابلت الثانوية" ومزاياه (إنفوجرافيك)

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك عن أبرز المعلومات بشأن استلام طلاب الصف الأول الثانوي لـ"التابلت".

وكشف المركز الإعلامي، عن بدء توزيع التابلت على الطلاب بداية من الفصل الدراسي الثاني، مضيفاً أن التابلت الذى سيُسلم للطلاب سيكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب، ولا يرده الطالب إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر، علماً بأن الفئات المستهدفة بالتابلت هم طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية ‏والخاصة والمعلمين والعاملون بالمديريات التعليمية.‏‏

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن الطالب يستطيع التأمين على الجهاز ضد الحريق أو السطو من خلال شراء بوليصة تأمينية عند الاستلام قيمتها 100 جنيه من هيئة البريد المصري ‏تدفع مرة واحدة سنويًا, مؤكداً أنه لن يتم تسليم أي أجهزة لمعلمي التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة نهائيًا، ويمكن للطالب من خلال التابلت الدخول على بنك المعرفة المصري للاستفادة من ‏المادة العلمية، حيث يحتوي على المحتوى الرقمي وفيديوهات تفاعلية للطلاب، كما يتيح للطلاب الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة.‏

وأضاف المركز الإعلامي، أنه تم تجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي, وتمت برمجة التابلت بصورة موحدة سواء للطالب أو المعلم، حيث يحتوي كل جهاز على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، علماً بأن التابلت من نوعية سامسونج أسود اللون على مستوى عالي من الجودة، ومساحة الشاشة 10.1 بوصة ويتميز بقوة وحساسية ‏Touch ومعه قلم, كما أن به إمكانيه تركيب شريحة اتصال ‏SIM‏ وكذلك يمكن تشغيل ‏Wi-Fi‏ المنزل أو على أي شبكة خارجية وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏‏

خطوات الحصول

أما بشأن خطوات حصول الطالب على جهاز التابلت المدرسي, فقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الطالب عليه التوجه إلى أقرب مكتب بريد برفقة ولي الأمر، مع ضرورة إحضار البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للطالب، بالإضافة إلى بطاقة ولي ‏الأمر، حيث سيأخذ موظف البريد الرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب، ثم بعد ذلك يتم تسديد رسوم قدرها 100 جنيه كضمان تأميني للتابلت " بوليصة تأمينية".

ويتسلم الطالب إيصال بالمبلغ التأميني، ثم يتوجه ومعه ولي أمره إلى المدرسة التابع لها، ليوقع ولي الأمر على إقرار ‏استلام "التابلت"، مشدداً على ضرورة الاحتفاظ بإيصال الرسوم المسددة، حيث يضمن للطالب إمكانية تصليح ‏التابلت من خلال التأمين أو الضمان.‏

خطوات الإصلاح

وأخيراً بشأن خطوات إصلاح جهاز التابلت في حالة تعرضه للكسر أو التلف، فقد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الطالب في هذه الحالة عليه التوجه بالتابلت لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها، ثم الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580، ثم الضغط على رقم 9 ‏ويتم من خلاله إرشاد الطالب ‏لاتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.‏