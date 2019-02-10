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    طلب إحاطة لتفعيل نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة

    03:32 م الأحد 10 فبراير 2019
    طلب إحاطة لتفعيل نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة

    مجلس النواب

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    قدم النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا، طلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير المالية، بشأن تفعيل نسبة 5% التي تضمنها القانون، ونص عليها الدستور، بتعيين ذوي الإعاقة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

    وقال فايز إنه "لعقود طويلة عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعي، لا يهتم بهم أحد، ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب، وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق".

    وأضاف النائب، في بيان، الأحد، أنه "مع وصول الرئيس السيسي إلى الحكم، عاد الأمل إليهم، بعدما جعل من عام 2018 بادرة خير لمتحدي الاحتياجات، موجهًا كل مؤسسات الدولة لهذا الملف المهم والحيوي، ومؤكدًا على ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم".

    وأوضح فايز أن وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أعلن أن عام 2018 سيكون بداية استكمال نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع قطاعات الدولة، سواء حكومية أو خاصة، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، ويثير تساؤلات كثيرة.

    مجلس النواب ذوي الاحتياجات الخاصة طلب إحاطة قنا

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