إبراهيم عوض متحدثا باسم محافظة القاهرة.. ومحمد كمال مستشارًا إعلامياً

كتب - محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بتعيين اللواء إبراهيم أحمد عوض متحدثا رسميا باسم محافظة القاهرة، وتعيين محمد كمال حسن الكاتب الصحفي بمؤسسة (أخبار اليوم) مستشارا إعلاميا للمحافظة.

وأوضحت المحافظة- في بيان اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لنقل الحقائق كاملة للمواطنين، في إطار رغبة عامة للنهوض بالأداء الخدمي وتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومات المتكاملة لوسائل الإعلام.

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