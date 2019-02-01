  • عاجل: قطر تصنع التاريخ وتتوج للمرة الأولى بكأس آسيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    إبراهيم عوض متحدثا باسم محافظة القاهرة.. ومحمد كمال مستشارًا إعلامياً

    05:07 م الجمعة 01 فبراير 2019
    إبراهيم عوض متحدثا باسم محافظة القاهرة.. ومحمد كمال مستشارًا إعلامياً

    اللواء خالد عبدالعال

    كتب - محمد نصار:

    أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بتعيين اللواء إبراهيم أحمد عوض متحدثا رسميا باسم محافظة القاهرة، وتعيين محمد كمال حسن الكاتب الصحفي بمؤسسة (أخبار اليوم) مستشارا إعلاميا للمحافظة.

    وأوضحت المحافظة- في بيان اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لنقل الحقائق كاملة للمواطنين، في إطار رغبة عامة للنهوض بالأداء الخدمي وتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومات المتكاملة لوسائل الإعلام.

    إبراهيم عوض القاهرة خالد عبدالعال محمد كمال حسن

    الخبر التالى:

    محافظ الجيزة يوجه 5 تكليفات لرئيس حي العجوزة الجديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان