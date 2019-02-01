"مدبولي" يصدر قرارات تخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعيّ ودعم التمويل العقاري، بشأن تخصيص مساحات من أراضي أملاك الدولة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي عليها.

وتضمنت تلك القرارات تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 460م2 بالقطعة رقم 92 أصلية بزمام كفر فيشا الكبرى مركز منوف بمحافظة المنوفية؛ لإقامة وحدات سكنية عليها، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1024م2 بمحلة زياد بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية؛ لإقامة وحدات إسكان اجتماعي عليها، وشملت أيضا القرارات تخصيص قطعة أرض مساحتها 925 م2 بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالإيجار، لإقامة عمارات سكنية عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا أيضا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 219م2 بقرية تلراك بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتخصيص مساحة 1627م2 بقرية البشنيني التابعة للوحدة المحلية بالبلامون مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية؛ لإقامة وحدات إسكان اجتماعي عليها.

كما خصص رئيس الوزراء قطعتي أرض بزمام مركز ومدينة دمنهور لإقامة مشروع إسكان اجتماعي عليها، الأولى بمساحة 1382,99 م2، والثانية بمساحة 7765 م2.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ زمام مركز ومدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط ؛ لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها، حيث تقع القطعة الأولى ناحية قرية تفتيش (ثان) المهندسين، التابعة للوحدة المحلية لقرية المحمدية، والقطعتين الثانية والثالثة بمدينة كفر سعد.