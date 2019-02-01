ليلى علوي ولطفي لبيب والتهامي ضيوف معرض الكتاب اليوم

القاهرة- مصراوي:

يشهد معرض الكتاب، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية أهمها تكريم الفنانة ليلى علوي، ضمن فعاليات المعرض المقام في مقره الجديد بالتجمع الخامس.

كما يشهد المعرض، لقاءً مفتوحًا مع الفنان لطفي لبيب، من الثالثة حتى الخامسة مساءً، بقاعة سهير القلماوي.

فيما يحل المنشد الديني محمود التهامي ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، حيث يقدم حفل إنشاد ديني في الخامسة مساء، على المسرح الكبير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ويستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في تمام الثانية مساء، ندوة وحفل توقيع الدكتور شريف عرفة لأعماله، في حضور مجموعة من الإعلاميين والمثقفين.

ويقام حفل توقيع كتاب "سفاح الفات" للكاتب إسلام إدريس، بالمخيم المجاور للمسرح الكبير بمركز مصر الدولية للمعارض والمؤتمرات، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوبيل الذهبي.

وتوقّع الكاتبة نرمين عِشرة، روايتها الأولى "امراة لا تكتفي"، الصادرة عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، الرابعة عصر الجمعة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة 2- جناح b25.

تنظم دار "الصحفي" للنشر والتوزيع، حفلا لتوقيع كتاب "قوة التفكير الإيجابي" للدكتور وفاء محمد مصطفى، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الذهبية، في مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

تنظم هيئة قصور الثقافة ندوة لمناقشة ديوان "احتفلي بي أيتها المكيدة" للشاعر يوسف وهيب، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، الجمعة 1 فبراير، الخامسة والنصف مساءً.

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، بصالة 2، في تمام الثانية مساءً، حفل توقيع رواية "72 ساعة"، للكاتبة ريهام فريد، ضمن حفلات التوقيع المقامة بالدورة، في حضور مجموعة من الإعلاميين والمثقفين.

توقع الكاتبة همسة علي الدين، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الوادي بالجيزة، كتابها الأول "عالم أخر"، الساعة 3 عصرا بصالة "1" جناح c23 بمعرض الكتاب.

تقام في الواحدة ظهر اليوم، ندوة في القاعة الرئيسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حول كتاب الاستشراق لإدورد سعيد، يديرها أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور سيد ضيف الله.

تنظم مجلة حواء، ندوة بعنوان تمكين المراة فى المجالين الإبداعى والثقافي الثانية ظهرا.