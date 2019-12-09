مجلس "الصحفيين" يبحث أزمة "دفتر الشيكات" وملف التكويد.. الأربعاء
05:58 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى علي:
يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا الأربعاء المقبل برئاسة النقيب ضياء رشوان.
يناقش المجلس- خلال الاجتماع- عدة ملفات مهمة وعاجلة منها أزمة دفاتر الشيكات التي فُقدت بمترو الانفاق ومناقشة ملفات القيد وتكويد الصحف الجديدة.
كما يناقش الاجتماع، فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج وفتح باب التجديد للعضوية.
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