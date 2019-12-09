الإسكان: 60 جنيهًا متوسط الإيجار القديم شهريًا

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تقرير دراسة الطلب على الإسكان، بحضور نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي البنك الدولي.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن 67% من المواطنين يمتلكون مسكنهم مقابل 12% في الإيجار الجديد و25% إيجار قديم، وفقًا لدراسة الطلب على الإسكان 2019، والتي تم تطبيقها على 10 آلاف مواطن.

وأوضحت عبدالحميد، أن 24% من عقارات للايجار القديم موجودة في القاهرة مقابل 1% في الأقاليم، متابعة: "متوسط الإيجارات الجديدة 650 جنيهًا في الشهر وهو ما يمثل 25% من دخل الأسرة، و60 جنيهًا للإيجار القديم شهريًا".