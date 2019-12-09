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"مناهضة العنف ضد المرأة" تنظم ندوة بجامعة القاهرة.. اليوم

12:17 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
"مناهضة العنف ضد المرأة" تنظم ندوة بجامعة القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة

كتبت- داليا شبل:

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، ندوة حول "آليات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة".

وقالت الجامعة، في بيان، إنه من المقرر أن تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، في قاعة المؤتمرات بكلية العلاج الطبيعي، ويتحدث فيها الدكتور حسين مجاهد، منسق الوحدة بالكلية.

ويأتي انعقاد الندوة في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم من المجلس الثقافي البريطاني، وتشارك في الندوة الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كلية العلاج الطبيعي، وأعضاء الوحدة ولفيف من الأساتذة والطلاب.

جامعة القاهرة مناهضة العنف ضد المرأة محمد عثمان الخشت

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