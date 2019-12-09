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بعنوان "معًا ضد الانتحار".. إطلاق حملة توعوية بمعاهد ومدارس بمطروح

10:30 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
بعنوان "معًا ضد الانتحار".. إطلاق حملة توعوية بمعاهد ومدارس بمطروح

حملة معًا ضد الانتحار

كتب- محمود مصطفى:

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمطروح، حملة توعوية لمناهضة ظاهرة الانتحار بعدد من مدارس ومعاهد المحافظة تحت شعار "معا ضد ظاهرة الانتحار" تحت رعاية الشيخ محمد مزروعة، رئيس فرع المنظمة.

وقال الشيخ مزروعة، في بيان، اليوم الاثنين، إن الحملة تهدف إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى جميع الفئات العمرية بالمدارس والمعاهد والجامعات لخطورة تلك المرحلة خاصة فترة المراهقة، لذا وجبت المواجهة الدينية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية للبحث عن أسبابها حتى يعود أبناؤنا للتسلح بالعزيمة القوية والإيمان بقضاء الله وقدره، وضرورة سعي الإنسان لحل مشكلاته وإنهاء أزماته دون يأس أو إحباط.

وأضاف الشيخ كارم أنور عفيفي، عضو رابطة خريجي الأزهر، مدير توجيه منطقة وعظ مطروح، أن الحملة لقت ترحيبًا واسع النطاق من جميع المؤسسات التربوية والتعليمية بمدن وقري المحافظة لما لها من دور فعال في حماية الشباب من كل المخاطر التي تحيط بهم ومن بينها حالات اليأس والإحباط التي تسيطر على بعضهم وتدفعهم إلى التخلص من حياتهم، وبث الثقة والتسلح بالإيمان وتحفيزهم على العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب.

وأوضحت إلهام جلال، المنسق العام، أن الحملة تهدف لتوعية الشباب وتحصينهم دينيًا ونفسيًا ضد ظاهرة الانتحار بمناقشة أسبابة وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وكيفية مواجهته ودور المجتمع والوازع الديني في الحد من انتشارها، فضلًا عن بحث سبل التصدي لها والحد من مخاطرها.

إطلاق حملة "معًا ضد الانتحار" بمدارس مطروح

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حملة معًا ضد الانتحار حملة توعوية مدارس مطروح المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محمد مزروعة

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