وزير الأوقاف: الانتهاء من 9 موسوعات للأوقاف في قضايا فكرية ودينية متنوعة

كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن اللقاءات الحوارية الأربعة التي نظمتها الوزارة للإعداد لمؤتمر (الشأن العام)، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية نجحت في خلق حالة من الحراك الفكري والثقافي حول التوعية بأهمية عدم التحدث في مختلف قضايا الشان العام إلا للمتخصصين؛ حفاظا على الدولة الوطنية، كما نتج عنها إعادة الصالونات الثقافية لمناقشة قضايا المجتمع المختلفة وإلقاء الضوء على جهود تجديد الخطاب الديني، وعكست التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لخلق وعي وطني رشيد.

وأوضح أن الوزارة ستنظم صالونا ثقافيا كل شهر حول موضوعات متنوعة، لإشاعة ثقافة النور والوسطية ضد فكر الجماعات المتطرفة.

وفيما يتعلق بالتنسيق بين الأوقاف ووزارة التربية والتعليم بشأن تجديد الخطاب الديني، أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة ستتوسع في تأهيل كل معلمي التربية الدينية من خلال دورات مكثفة خلال عام، حيث بدأ بالفعل تخريج الدفعة الأولى من هؤلاء المتدربين لنشر ثقافة التسامح والوعي بقضايا المجتمع بتنسيق الجهود مع الأئمة والدعاة.

وأشار جمعة إلى التعاون مع وزارة الثقافة بإصدار سلسلة (روية) لإعداد موسوعات وكتب مختارة من الأوقاف في مختلف قضايا الفكر الديني والثقافي في كتيبات صغيرة وتوزيعها على المراكز الثقافية ومراكز الشباب وتنظيم ندوات حولها بكل المحافظات من خلال لجان مشتركة بين وزارات الأوقاف والثقافة والشباب والرياضة.. كاشفا عن إعداد أحدث كتيب بهذا الشأن عن حماية الكنائس في الإسلام وتوزيعه بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وقال وزير الأوقاف "إن وزارة الثقافة ستنتهي مع بدء العام الجديد من تسع موسوعات للأوقاف في قضايا فكرية ودينية متنوعة".

وأشار إلى توسع الوزارة في ترجمة خطب الجمعة أسبوعيا باللغات الأجنبية لتصل إلى 25 لغة، منها اللغات الأفريقية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أنه سيتم وضع تلك الخطب على المواقع الإلكترونية للشبكات المتخصصة بالتلفزيون المصري وتوزيعها على السفارات المصرية بالخارج لتعظيم الاستفادة منها. ​