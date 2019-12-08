واشنطن تستضيف الجولة الثالثة لمفاوضات سد النهضة

كتب -أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث ( مصر ،السودان ، أثيوبيا )وبمشاركة البنك الدولي وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة؛ غدًا بواشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا؛ في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري وبرعاية وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد أربع اجتماعات فنية؛ ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية .

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في أثيوبيا خلال الفترة ( ١٥-١٦) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثاني بالقاهرة؛ خلال الفترة ( ٢- ٣) ديسمبر الجاري في أطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وايضاً في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره أحواض الأنهار المشتركة.