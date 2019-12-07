علاء ثابت: وسائل التواصل الاجتماعي توفر مناخًا خصبًا للشائعات

كتب- مصطفى علي:

رجب علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، بالمشاركين في الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام، مؤكدًا أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، كانت "نوبة صحيان" لجميع أطياف النخب المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، اليوم السبت، وافتتحها عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وتابع ثابت، أن من ضمن توصيات الرئيس، مناقشة النخبة المصرية الوطنية مخاطر التحدث في الشأن العام، مشيرًا إلى أنه بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك فرصة للمتربصين للنيل من الدولة وتشتيت الرأي العام، لأنها توفر مناخًا خصبًا للشائعات.

شارك في الجلسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعدد من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.​