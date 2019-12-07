اليوم.. 17 شخصًا يتنافسون في مسابقة الصوت الحسن للقيد بالإذاعة

القاهرة- (مصراوي):

ينافس اليوم السبت، 17 متسابقًا في المجموعة الثالثة بمسابقة الصوت الحسن (قراء ومبتهلين)، ضمن اختبارات صوتية علنية تعقد في مسجد عمروبن العاص بمصر القديمة.

ويشرف على الاختبارات، لجنة مشتركة من وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، وتضم عددًا من القيادات والمتخصصين في فنون التلاوة والصوتيات والموسيقى، لاختيار مبتهلين وقارئين في الإذاعة.

ويجري التصويت على من يجتاز الاختبارات ضمن 7 متسابقين اجتازوا المجموعة الأولى، و4 اجتازوا في المجموعة الثانية، وينتظر اليوم اجتياز عدد من المتسابقين للمقارنة بين الجميع، في التصويت، عبر موقع الأوقاف لاختيار أفضل 4 في المرحلة النهائية.

وينافس 17 متسابقًا وهم:

1- علي محمد علي شعبان - الجيزة (ابتهالات)

2- عمر أحمد حشاد - القاهرة (ابتهالات)

3- محمد أحمد محفوظ محمد - الدقهلية (ابتهالات)

4- محمد جمال محمود أحمد شعبان - الدقهلية (ابتهالات)

5- محمد جمال محمود محمد - بني سويف (ابتهالات)

6- محمد حموده علي محمد - الشرقية (ابتهالات)

7- عبدالرحمن جمال محمود محمد - بني سويف (تجويد)

8- عبدالناصر شعيب نجا هلال الكومي - البحيرة (تجويد وابتهالات)

9- عمر نبيل عبدالرازق - الجيزة (تجويد)

10- ماجد الشيتي - المنوفية (تجويد)

11- محفوظ أحمد محفوظ محمد - الدقهلية (تجويد)

12- محمد أحمد محمد عبدالغني - أسيوط (تجويد)

13- محمد أحمد محمد غنيم - البحيرة (تجويد)

14- محمد إمبابي عبدالمقصود إمبابي - الدقهلية (تجويد)

15- محمد جمال رفعت علي - الدقهلية (تجويد)

16- محمد زكريا عيد رزق - البحيرة (تجويد)

17- محمد سامي عيد - الجيزة (تجويد)

​