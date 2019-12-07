متحدث الري يكشف آخر تطورات اجتماعات مفاوضات سد النهضة



القاهرة- (مصراوي):

قال المهندس محمد السباعي، متحدث باسم وزارة الري، إن اجتماع وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة الاثنين والثلاثاء الماضيين، أحد 4 اجتماعات تم الاتفاق عليها في واشنطن، بحضور ممثلي الإدارة الأمريكية والبنك الدولي في نوفمبر الماضي، وكان أحد مخرجات الاجتماع عقد 4 اجتماعات حتى 15 يناير المقبل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب على فضائية "إم بي سي" مصر، أن الاجتماع الأول كان في أديس أبابا والاجتماع الثاني في القاهرة الأسبوع الماضي، وتم مناقشة القضايا العالقة أهمها تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للتوافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد أن الإدارة المصرية رؤيتها هي السعي لاتفاق عادل ومتوازن قدر الإمكان بالتنسيق بين سد النهصة والسد العالي، وهو أمر متعارف عليه في ادارة الأنهار، موضحًا أنه خلال الاجتماع تم بحث طرق الملء والتشغيل ومناقشة القصايا العالقة.

وأضاف إنه نأمل أن تتقدم الأمور في ظل توافر حسن النوايا، ويتم بحث القضايا العالقة وكل وجهات النظر، وخلال الفترة المقبلة سيعقد اجتماع في 9 ديسمبر في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي والبنك الدولي، بين وزراء ري وخارجية الدول الثلاثة لتقييم نتائج الاجتماعيين الماضيين.