الحكومة تنفي إنشاء اتحاد جديد للتجاريين

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديلًا عن نقابة التجاريين.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع نقابة التجاريين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للمنشور المتداول بشأن إنشاء أي اتحاد بديل لنقابة التجاريين، مُشددةً على أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين.

وأشارت النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، مهيبة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق متصل، قالت نقابة التجاريين إنها بدأت مطلع نوفمبر الماضي تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء في شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيداً لتنقية جداول العضوية.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات النقابة في فبراير 2020، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة، والتي بموجبها يمكن إجراء الانتخابات، على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، وسيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات.

وفي النهاية، تهيب النقابة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات والصفحات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.