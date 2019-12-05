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شيخ الأزهر يؤكد عمق العلاقات بين مصر وتشاد

06:44 م الخميس 05 ديسمبر 2019
شيخ الأزهر يؤكد عمق العلاقات بين مصر وتشاد

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على عمق العلاقات بين مصر وتشاد، مشيرا إلى استمرار دعم الأزهر في تشاد من خلال القوافل الإغاثية والطبية والمنح الدراسية وبرنامج تدريب الأئمة وكذلك النهوض بمستوى المعاهد التابعة للأزهر بها.

وهنأ الطيب- خلال لقائه سفير مصر الجديد في تشاد السفير عمرو الرفاعي اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر - السفير المصري بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

وقال "إن الأزهر كمنبر للإسلام المعتدل يواصل جهوده في مكافحة الفكر المتطرف، ويتواصل مع سفارات مصر بالخارج لتحقيق رسالة الأزهر العالمية في هذا الصدد".

من جهته.. قال سفير مصر في تشاد "إن الأزهر قوة حضارية لمصر في إفريقيا والعالم؛ لما يحظى به من مكانة ومرجعية كبرى"، مضيفا أن جهود الأزهر الشريف في إفريقيا أسهمت في التصدي للتطرف والإرهاب.

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أحمد الطيب الأزهر الشريف تشاد عمرو الرفاعي

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