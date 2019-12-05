المتحف القومي للحضارة يستقبل ٢٥ من المبدعات العربيات

القاهرة - أ ش أ:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ضيوف الملتقى الثاني للمبدعات العربيات، وذلك في إطار تكريم المجلس الأعلى للثقافة لعدد من المبدعات العربيات واللاتي أسهمن في الارتقاء بالشأن العام وبناء على رغبة المكرمات العرب في زيارة المتحف.

وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف - في تصريح اليوم الخميس- إن تلك الزيارة جاءت ضمن المنتديات الثقافية التي يقوم بها المتحف للباحثين والمهتمين في مجال التراث والإبداع الثقافي والحضاري، وفي إطار دعم العمل الثقافي وإعلاء لشأن المكرمات العرب ،واللاتي يبلغ عددهن حوالي 25 مبدعة من 11 دولة عربية هي سوريا والعراق والسودان ولبنان والسعودية والبحرين وفلسطين والإمارات والجزائر والأردن ومصر.

وأضاف أنه تم اصطحاب المبدعات في جولة داخل أرجاء المتحف واستمعن لشرح من الأثري سيد أبو الفضل كبير أمناء بالمتحف لتعريفهم بما يحتوي عليه من قطع أثرية مهمة وإبراز دورة كمؤسسة ثقافية متكاملة.

من جانبهن، أعربت عضوات الوفد عن سعادتهن بتلك الزيارة، وأكدن أن المتحف يضم مقتنيات أثرية رائعة ومبهرة، وأنه ليس فقط عامل جذب سياحي و ثقافي جديد ولكنه إضافة للبيئة المحيطة به.

كما أكد أن المتحف يتميز بوجود لمحة حضارية وثقافية تختلف عن بقية متاحف العالم، وأيضا طريقة العرض وتسلسلها ، كما يتمتع المتحف بأنه مقام على مساحة كبيرة تجعله يتميز بالتنوع.