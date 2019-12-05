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بالمواعيد.. الإسكان تبدأ تسليم 3138 قطعة أرض بمدينة السادات غدًا

11:02 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
بالمواعيد.. الإسكان تبدأ تسليم 3138 قطعة أرض بمدينة السادات غدًا

الدكتور عاصم الجزار

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020، تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بها، بالقرعة العلنية التكميلية للإسكان الاجتماعي بالمرحلتين السابعة والثامنة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، في بيان اليوم: أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة الخامسة من 1 : 40، يوم الأحد 8/12/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161: 200، يوم الخميس 12/12/2019، والقطع من 201: 240، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 281 : 320 ، يوم الثلاثاء 17/12/2019 ، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 19/12/2019، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 481: 520، يوم الثلاثاء 24/12/2019، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 25/12/2019، والقطع من 561 : 600، يوم الخميس 26/12/2019، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 29/12/2019، والقطع من 641 : 680، يوم الإثنين 30/12/2019، والقطع من 681 : 705، يوم الثلاثاء 21/12/2019، ويومي الأربعاء 1/1/2020، والخميس 2/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف "غنيم"، أنه سوف يتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة السادسة من 1: 40، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الاثنين 6/1/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 121: 160، يوم الخميس 9/1/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 15/1/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 23/1/2020، والقطع من 361 : 400، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الاثنين 20/1/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 21/1/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 22/1/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 23/1/2020، والقطع من 561 : 600، يوم الاثنين 27/1/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الثلاثاء 28/1/2020، والقطع من 641 : 680، يوم الأربعاء 29/1/2020، والقطع من 681 : 720، يوم الخميس 30/1/2020، والقطع من 721 : 760، يوم الأحد 2/2/2020، والقطع من 761 : 800، يوم الاثنين 3/2/2020، والقطع من 801 : 840، يوم الثلاثاء 4/2/2020، والقطع من 841 : 893، يوم الأربعاء 5/2/2020، ويوم الخميس 6/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بالمجاورة الأولى من 1 : 40، يوم الأحد 9/2/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 10/2/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 11/2/2020، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 12/2/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 13/2/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 16/2/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 17/2/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 18/2/2020, والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 3/2/2020، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 20/2/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 23/2/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الاثنين 24/2/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 25/2/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 26/2/2020، والقطع من 561 : 600، يوم الخميس 27/2/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 641 : 680، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 681 : 720، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 721 : 734، يوم الأربعاء 4/3/2020، ويوم الخميس 5/3/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بالمجاورة الثانية من 1 : 40، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 9/3/2020 ، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 10/3/2020 ، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 11/3/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 12/3/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 15/3/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 16/3/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 17/3/2020, والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 18/3/2020، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 19/3/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 22/3/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 23/3/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 24/3/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 25/3/2020، والقطع 561 : 600، يوم الخميس 26/3/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 29/3/2020، والقطع من 641 : 680، يوم الاثنين30/3/2020، والقطع من 681 : 720، يوم الثلاثاء 31/3/2020، والقطع من 721 : 734، يوم الأربعاء 1/4/2020، ويوم الخميس 2/4/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بإحدى المناطق بالمجاورة الثالثة من 1 : 36، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 37 : 72، يوم الإثنين 6/4/2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 /4/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

عاصم الجزار وزارة الإسكان مدينة السادات المجتمعات العمرانية

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