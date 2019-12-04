مصر تتقدم 11 مركزًا في مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي

كتب - محمد غايات:

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنفوجرافيك عن تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي.

وأوضح المركز أن مصر تقدمت من المركز 113 في عام 2018 إلى المركز 102 في عام 2019، مشيرا إلى أن المؤشر يغطي هذا العام 152 دولة ويقيس جاهزية الدول اقتصاديا للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من خلال 4 مؤشرات فرعية.

وأشار إلى أنه جاء في صدارة المؤشر دولة هولندا وفي المركز الثاني دولة سويسرا بينما حصل على المركز الثالث دولة سنغافورة.