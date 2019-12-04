مشيدًا بمبادرة جامعة القاهرة.. برلماني: نحتاج وضع آليات لمواجهة ظاهرة الانتحار

كتب - أحمد علي:

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، على أهمية رفع حالة الوعي لدى المجتمع بمخاطر الانتحار وأسبابه وآليات الوقاية منه والحد من الوفيات الناجمة عنه أمر مهم للغاية، مشيدًا بمبادرة جامعة القاهرة بإنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يستهدف طلاب الجامعة والشباب في مصر تزامنًا مع زيادة حالات الانتحار في مصر.

وأضاف "بركات"، في بيان اليوم الأربعاء، أن تراجع بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية عن القيام بالدور المنوط بها، يعد سببًا رئيسيًا لتزايد ظاهرة الانتحار، موضحًا أنه طبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية عن ظاهرة الانتحار حول العالم فإن شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي، وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين لعام 2016، حيث شهدت 3799 حالة انتحار.

وأشار إلى أهمية توعية الأهالي بمتابعة الحالة النفسية للأبناء خاصة في مرحلة المراهقة والشباب وعدم الاستهانة بمشاكلهم، والعمل على التواصل الدائم معهم وتخصيص وقت كافٍ للعائلة للحرص على صحتهم النفسية والالتفات إلى بعض العلامات التي تمثل مؤشرا لخطورة الحالة، في حالة وجود انعدام للرغبة في الحديث وتغلب اليأس على الكلام وانعدام الرغبة في الحياة وانعدام التركيز.

وأكد النائب على أهمية تحرك مؤسسات الدولة المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة المخيفة ودور المراكز البحثية في رصد هذه الظاهرة ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها.