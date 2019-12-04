زاهي حواس خلال لقاء طلاب جامعة المنصورة: الفراعنة بناة الأهرامات

كتب- محمد عاطف:

نظم مركز زاهي حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة أمام هرم خوفو لطلاب جامعة المنصورة؛ وذلك من خلال الأنشطة التي يقدمها المركز لطلاب الجامعات.

وشرح حواس للطلاب جميع الأدلة التي ثبت أن الفراعنة هم بناة هرم خوفو.

وأوضح حواس أن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني.

وأشار حواس إلى أن تلك الادعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.

وأكد حواس أنه أعاد تنظيف هذا السرداب، وكان أهم ما عثر عليه بداخله جزءا من رداء الرأس الخاص بأبو الهول.

أما السرداب الثاني فإنه يوجد بالجانب الشمالي من التمثال، ولا يمكن رؤيته الآن، حيث تم إغلاقه بواسطة الأثري الفرنسي "بارثر" ويتردد حتى الآن أنه يحتوى على كنوز وآثار.

وحرص جميع الطلاب علي ارتداء زي يحمل صورة الدكتور زاهي حواس.

كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور زاهي حواس أمام هرم خوفو.​