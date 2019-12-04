سحب منخفضة وأمطار على شمال البلاد.. بيان حالة طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار، عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الخميس خريفي دافئ على السواحل الشرقية والقاهرة وباقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.

وأضافت شاكر لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وتنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، والبحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ومهيأة لكافة الأنشطة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من متر ونصف إلى مترين، كما أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وأوضحت شاكر أن متوسط درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة تتراوح من 23- 24، وتتراوح على السواحل الشمالية من 22- 23، وعلى شمال الصعيد من 23- 24، وعلى جنوب الصعيد من 25- 26، وتتراوح على جنوب سيناء من 25- 26 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، متابعة النشرات الجوية باستمرار، وعلى السائقين القيادة بهدوء في الشبورة المائية صباحا وخاصة على الطرق السريعة والزراعية نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.