الحكومة: غدًا يوم عمل طبيعي.. والإجازة 7 يناير

كتب - محمد عبدالناصر:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن غدًا الأربعاء يوم عمل طبيعي، على أن يكون يوم 7 يناير إجازة رسمية للعاملين بالدولة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح "يونس" عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي ردًا على استفسارات تلقاها بشأن موقف إجازة عيد الميلاد.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.​