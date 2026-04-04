إعلان

وزير الكهرباء يتابع خطة ترشيد الاستهلاك وخفض الفقد

كتب : محمد صلاح

12:08 م 04/04/2026

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد بعد قليل الدكتور محمود عصمت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة، في إطار جهود الدولة لتحقيق كفاءة الاستخدام وضمان استدامة التغذية الكهربائية.

ومن المقرر، أن يستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإجراءات ترشيد الاستهلاك، خاصة خلال فترات الذروة، بما يشمل الالتزام بخطط خفض الأحمال في الجهات الحكومية، وتنظيم إضاءة الشوارع والمنشآت العامة وفق الضوابط المحددة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة.

وفي سياق متصل، تابع الوزير، معدلات التحصيل بشركات التوزيع، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لزيادة نسب التحصيل وخفض المتأخرات، بما يدعم الاستقرار المالي للشركات، ويوفر الموارد اللازمة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة.

ويناقش الاجتماع تطورات العمل في خفض نسب الفقد الفني والتجاري، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في برامج الإحلال والتجديد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد الأعطال وتقليل الهدر في الطاقة، مع التأكيد على تكثيف حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الشبكة وتحقيق العدالة بين المشتركين.

كما سيتم استعراض جهود شركات التوزيع في تحرير محاضر سرقات التيار، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية، مع توجيه رؤساء الشركات بضرورة الاستمرار في الحملات المكثفة والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات.

سرقة الكهرباء ترشيد الاستهلاك وزير الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

