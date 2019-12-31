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وزير الأوقاف مهنئا الرئيس بالعام الجديد: أعانك الله على ما أولاك إياه

11:31 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس بالعام الجديد: أعانك الله على ما أولاك إياه

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، الله (عز وجل ) أن يُعيِن رئيس الجمهورية على ما أقامه فيه وولاه إياه، وأن يجعل هذا العام عام أمن وأمان وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، ظهر الخميس الماضي، لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد الجديد.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السيسي العام الميلادي الجديد

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