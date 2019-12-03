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"الوفد": التحول الرقمي خطوة هامة في طريق بناء الإنسان المصري

04:29 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
"الوفد": التحول الرقمي خطوة هامة في طريق بناء الإنسان المصري

ياسر قورة القيادي بحزب الوفد

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال ياسر قورة، القيادي بحزب الوفد، إن الدولة المصرية حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي، ففي الوقت الذي يتم إنشاء وتدشين مشروعات قومية عملاقة، تتخذ الدولة خطوات جادة على الأرض من أجل التحول الرقمي، والرقمنة في كافة الهيئات والمؤسسات، لتقديم أفضل مستوى للخدمة للمواطنين.

وأضاف "قورة" في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في كافة قطاعات الدولة والذكاء الاصطناعى، من أبرز محاور بناء الإنسان المصري، التي نصت عليها رؤية مصر 2030، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، في خطوات جادة من قبل الدولة لتحقيق الإصلاح الشامل للجهاز الإداري.

وتابع قورة، :"هناك العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين التي تحولت للنظام الرقمي، وانعكس نتائج هذا الأمر على المواطنين بشكل ملموس، ومن المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن يتم رقمنة كافة القطاعات على مستوى الجمهورية خاصة بعد إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 الذى سيكون له دور في هذا التحول".

حزب الوفد ياسر قورة التحول الرقمي

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