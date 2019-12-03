وزير الكهرباء: رصدنا 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع

كتب- محمد عاطف ومي مدحت:

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر اهتمام الدولة بالربط سواء مع إفريقيا أو العالم الخارجي، وقال إنها تحاول تحقيق جميع أسباب النجاح لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان لدينا تحديات نواجهها في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتم حلها.

وأضاف وزير الكهرباء "رصدنا حوالي 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع وأضفنا للشبكة 7 آلاف و944 محولا، وأضفنا حتى الآن 190 موزعا على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة التنفيذ - حتى الآن - 92 % ونستهدف الانتهاء بحلول مطلع العام المقبل".

وتابع وزير الكهرباء أنه جرى تحويل خطوط هوائية - كانت موجودة فوق المساكن - إلى كابلات أرضية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط خصصت 1.7 مليار جنيه لتحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات أرضية؛ للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى تزويد الاستثمارات خلال سنتين إلى 11 ضعفا.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على إضافة مراكز تحكم لتحسين الخدمة بشدة، ليصل عددها المتوقع إلى 47 مركزا، بتكلفة استثمارية حوالي ملياري يورو، وقال إن الوزارة لديها حاليا ثمانية مراكز تحكم، منها 3 قيد الإنشاء و5 أخر تم طرحها وسيتم توقيع العقود بشأنها.