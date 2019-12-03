وزير الكهرباء: لم نقطع التيار لتخفيف الأحمال منذ يوليو 2015​

كتب- أسامة علي ومي مدحت:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن مقدار ما تم إدخاله على الشبكة الكهربائية منذ عام 2015 وحتى الآن، 28 ألف و203 ميجاوات.

وأضاف شاكر في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بدمياط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه منذ أول يونيو 2015، لم يتم تخفيف الأحمال.

وأوضح وزير الكهرباء، أن الوزارة تعظم الاستفادة من الطاقة المتجددة، والذي وصل إلى 5852 ميجاوات، موضحا أنه سنصل إلى 6628 ميجاوات بحلول 2021.​