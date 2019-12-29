أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

الوفد: وافقنا على المشاركة في حوار الأحزاب لتحقيق مصلحة الوطن

10:50 م الأحد 29 ديسمبر 2019
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة


كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنه يسجل اعتذارًا نيابة عن المستشار بهاء أبو شقة، لعدم حضوره نظرًا لتعرضة لوعكة صحية.

جاء خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، التي يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب " المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر" لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

وأضاف بدراوي، أن الهيئة العليا لحزب الوفد، قررت الموافقة على حضور الاجتماع لتفعيل المادة الخامسة، من الدستور، وانطلاقًا من ثوابت الوفد من الدفاع عن الوطن والمواطن، موضحًا أن الوفد يرى أنه لابد من وجود أحزاب سياسية قوية على الساحة، بشرط تفعيل المادة الخامسة من الدستور.

وتابع سكرتير عام الحزب: "رأينا أنه لابد من المشاركة في هذا الحوار، والذي نسعى من خلاله إلى تحقيق مصلحة الوطن وتفعيل مواد الدستور".

الحوار الوطني الأحزاب السياسية حوار الأحزاب حزب الوفد

الخبر التالى:

إحباط تهريب كيلو من مخدر "الآيس" في مطار القاهرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)