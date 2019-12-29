"قومي المرأة" ينظم ملتقى "سيدات الفيوم" بمشاركة وزيرة الهجرة

(أ ش أ):

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن المرأة هي أساس المجتمع، ولديها قدرة كبيرة على التحمل والعطاء دون مقابل؛ فالمرأة المصرية عظيمة بأخلاقها وصفاتها وقدراتها.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم لأحد، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، و مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ليلى طه، في ملتقى "سيدات الفيوم" الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الهجرة والمحافظة، في إطار التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن مبادرة " مراكب النجاة "، التي أعلنها رئيس الجمهورية في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقالت مكرم، إن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، يقوم بدعم ومساندة المرأة ويبذل جهودًا كبيرة في المشكلات التي تواجهها والعمل على حلها.

ووجهت الوزيرة حديثها لسيدات الفيوم بأن يتصدوا لمحاولات أبنائهم للهجرة غير الشرعية التي تعرضهم لمخاطر كبيرة تصل للغرق والموت، مضيفة أن عليهن أن يشجعوهم على العمل والسعي الآمن، دون ضغوط رغبة في مستوى معيشي أفضل، قائلة " لن تقوم بلدنا إلا بسواعد أبنائها".

من جانبه أعرب محافظ الفيوم، أن المرأة المصرية لها دور كبير في التنمية وتوعية الأسرة بعدم المخاطرة والانسياق وراء أحلام الثراء الزائفة من خلال الهجرة غير الشرعية، مثمنا دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في تنمية المجتمع، مؤكدا أن بناء الإنسان المصري أحد توجهات القيادة السياسية.

بدورها استعرضت مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ما تم خلال الأسبوع الماضي من ورش عمل ضمن مبادرة "مراكب النجاة "، حيث عقدت 4 ورش عمل للرائدات الاجتماعيات والصحيات ومحو الأمية والزراعيات لعدد 150 رائدة، لتدريبهن على المشاركة بفعالية في المبادرة من خلال التعريف بأهدافها.