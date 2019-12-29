وزير التنمية المحلية: متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كل أسبوع

(أ ش أ):

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إنه سيتم متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كل أسبوع بشكل محلي ومركزي، موجها المحافظين والمسئولين عن تنفيذ المبادرة والوحدات التي تم تشكيلها في كل محافظة بضرورة المتابعة المستمرة، مؤكدا أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة في تلك القرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، خلال ورشة عمل يعقدها بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الـ 143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية بحضور 6 محافظين بجنوب الصعيد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك دور للمقاولين المحليين بالمحافظات وإسناد بعض المشروعات لهم لسرعة تنفيذ المشروعات وتوفير فرص عمل لأبناء تلك القري خلال تنفيذ المشروعات.

وأكد الوزير أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجاً التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة بها، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.

وقال إنه تم اختيار 143 قرية لتنفيذ المبادرة بها خلال المرحلة الأولى ب11 محافظة، لافتاً إلى عملية اختيار القرى الأكثر احتياجًا التي ستنفذ بها المبادرة يتم وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالي 70%.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال بالمحافظات التي ستنفذ بها المبادرة في دعم الجهود الحكومية؛لسرعة تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتنفيذ المبادرة في القرى الأكثر احتياجاً بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى.

وأوضح شعراوي أن استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة تبلغ حوالي 4.2 مليار جنيه موزعة على مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب وبناء ورفع كفاءة لعدد من المدارس وتطوير الوحدات الصحية،فضلاً عن تطوير لخدمات البيئة والطرق ومراكز الشباب والطب البيطري والتموين في القرى المستهدفة.

وأضاف الوزير أنه خلال الفترة الماضية قامت الوزارات المعنية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية والقيام بتدخلات سكن كريم وتطوير الخدمات الاجتماعية لحوالي 14 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في هذه القرى.

وقال شعراوي إنه سيتم توفير خدمات لمحو الأمية والتدريب التحويلي لأبناء القرى المستهدفة ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل في إطار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو برنامج "مشروعك" التابع للوزارة وصندوق التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وإيجاد فرص عمل لها في القرى المستهدفة بما يساعد في تقليل حجم الزيادة السكانية.

وطالب الوزير من كافة العاملين على تنفيذ تلك المبادرة بالتواصل معه شخصياً لحل أية مشكلات أو معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات لسرعة حلها على الفور.