تدريب 130 شابا على 4 مهن بمراكز القوى العاملة بالدقهلية

كتب – يوسف عفيفي:

انتهت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، من تدريب 130 شابا وفتاة على مهن وحرف التبريد وصيانة الأجهزة والتفصيل والحياكة وصيانة الحاسب الآلي.

وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك عبر مدير مديرية القوي العاملة بالدقهلية أحمد القللي، أوضح فيه أنه في اطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الحرفي والمهني للشباب من خلال صقل مهاراتهم على المهن والحرف المختلفة بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمدن وأحياء المحافظة لإعدادهم وتأهيلهم، تم تدريب 130 شابا وفتاه لدخولهم سوق العمل لتوفير حياه كريمة لهم.

وأكد القللي، متابعة الوزارة كل الدورات التدريبية والمتدربين، مشيرا إلى عرض التقارير الدورية في هذا الخصوص علي الوزير في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية.