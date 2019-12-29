أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبلاتينيوم سد النهضة الزمالك وزيسكو الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

نائبة المنطقة الجنوبية تتفقد المشروعات الجارية بسوق التونسي بالبساتين

10:44 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد نصار:

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية تفقدت خلالها المشروعات القومية الجارية بسوق التونسي بمنطقة عزبة النصر
.

كما تفقدت جيهان عبدالمنعم، منطقة انتظار السيارات بجوار سوق التونسي ونقطة المناولة التي سيتم نقلها، بحضور اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين.

يأتي ذلك في إطار حرص نائب المحافظ على الاهتمام بالتواجد الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال الجارية بنطاق المنطقة الجنوبية، بحسب بيان صحفي.

جيهان عبدالمنعم محافظ القاهرة سوق التونسي منطقة عزبة النصر

الخبر التالى:

صقيع ونشاط للرياح وبرودة أقل من الطبيعي.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 48 ساعة مقبلة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:صقيع وبرودة أقل من الطبيعي.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 48 ساعة مقبلة