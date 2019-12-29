نائبة المنطقة الجنوبية تتفقد المشروعات الجارية بسوق التونسي بالبساتين

كتب- محمد نصار:

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية تفقدت خلالها المشروعات القومية الجارية بسوق التونسي بمنطقة عزبة النصر

.

كما تفقدت جيهان عبدالمنعم، منطقة انتظار السيارات بجوار سوق التونسي ونقطة المناولة التي سيتم نقلها، بحضور اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين.

يأتي ذلك في إطار حرص نائب المحافظ على الاهتمام بالتواجد الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال الجارية بنطاق المنطقة الجنوبية، بحسب بيان صحفي.